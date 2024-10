Sensacyjne wieści od CLOUTMMA! Jest oficjalne ogłoszenie, nie tego spodziewali się kibice freak-fightów

CLOUTMMA rzuciło wyzwanie FAME tuż po tym, jak z freak-fightowej sceny w jednej chwili zostało zmiecione High League. Twarzą nowej organizacji zostali Lexy Chaplin oraz... piłkarz, a obecnie trener, Sławomir Peszko. Plany nowej federacji były naprawdę poważne, a przyciągane przez nią nazwiska mogły robić wrażenie – to tam walczyli m.in. Tomasz Hajto, Zbigniew Bartman, Marcin Najman, a w planach była także walka wspomnianego już Sławomira Peszki z... skoczkiem narciarskim Piotrem Żyłą. Starcie to zdawało się być już dogadane, ale nie doszło do skutku, choć ostatecznie nie jest przecież wykluczone, że zostanie jeszcze zorganizowane. Wydawało się jednak, że jeśli tak się stanie, to już nie na wydarzeniu pod nazwą CLOUTMMA.

CLOUTMMA nie zostanie zamknięte? Zaskakujące ogłoszenie

Kilka tygodni temu okazało się, że CLOUTMMA zostało... przejęte przez FAME MMA, czyli swojego największego rywala na rynku freak-fightów. Mało kto spodziewał się, że nowsza z marek zostanie utrzymana – FAME ma już bowiem w swoim portfolio kilka typów wydarzeń i trudno było wyobrażać sobie, że będzie chciało utrzymać kolejną markę przy życiu. Wszystko zmienia jednak oficjalne ogłoszenie od CLOUTMMA, które zapowiada kolejne wydarzenia spod jej szyldu! Podana została nawet wstępna data.

Niespodziewane ogłoszenie pojawiło się na oficjalnym profilu CLOUTMMA na portalu Instagram. – Drodzy Widzowie! W ostatnich tygodniach w Internecie i mediach społecznościowych pojawiło się wiele spekulacji dotyczących przyszłości CLOUTMMA. Pragniemy rozwiać wszelkie wątpliwości i poinformować, że w tym czasie wewnątrz federacji przeprowadziliśmy istotne zmiany, mające na celu dalszy rozwój CLOUTMMA oraz podniesienie jakości widowisk, które dla Was tworzymy. Proces reorganizacji wymaga czasu, ale z radością możemy ogłosić, że CLOUTMMA powróci już w lutym 2025 roku! Obecnie intensywnie pracujemy nad nowymi, pasjonującymi wydarzeniami, które z pewnością dostarczą Wam niezapomnianych emocji i wrażeń. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za Wasze nieustające wsparcie, cierpliwość i zaufanie. Do zobaczenia już niedługo! – czytamy w obszernym wpisie. Czy w lutym przyszłego roku zobaczymy kolejną galę freak-fightową od CLOUTMMA, a może pod tą marką pojawią się wydarzenia nieco innego typu? Na odpowiedzi trzeba będzie trochę poczekać.