Siostra Artura Szpilki zrzuciła ubrania i pokazała się w samych majtkach! Piękna Anna Szpilka rzuca na kolana wysportowanym ciałem

Szpilka dochodzi do siebie po kolejnej operacji, ale tuż przed wylotem pochwalił się spotkaniem z Martinem Lewandowskim, czyli jednym z szefów KSW. A to oznacza tylko jedno - rozpoczęły się rozmowy na temat kolejnego pojedynku "Szpili" w klatce. Na razie były pretendent do tytułu mistrza świata w boksie stoczył w MMA trzy batalie i wszystkie wygrał. Szpilka pokonał w debiucie Siergieja Radczenkę, a potem okazał się lepszy od Denisa Załęckiego oraz Mariusza Pudzianowskiego.

Artur Szpilka rozpoczyna przygotowania przed kolejną walką w KSW

W klatce KSW ponownie miał się zaprezentować pod koniec tego roku, jego rywalem miał być Arkadiusz Wrzosek, ale na przeszkodzie stanęły problemy zdrowotne i plany trzeba było zmienić. Po operacji Szpilka czuje się już jednak znacznie lepiej, powoli wraca do poważnych treningów, a kolejnym etapem rehabilitacji ma być wspomniany już wyjazd do Egiptu.

