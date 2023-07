Mamed Khalidov publicznie zwrócił się do KSW. Co na te słowa odpowie federacja?! Wielkie poruszenie wśród fanów

Kiedy Michał Baron zaczął gubić zbędne kilogramy jeszcze przed walką z Pawłem Jóźwiakiem, wielu internautów uważało, że ten po pojedynku wróci do swojego starego trybu życia. Jeden z szefów FAME MMA utarł im jednak nosa i od miesięcy nie odpuszcza treningów, dzięki czemu zmienił się wręcz nie do poznania. Boxdel regularnie dzieli się efektami swojej pracy, pokazując m.in. rosnące stale mięśnie oraz zmniejszający się brzuch. Tym razem postanowił wprost powiedzieć, dlaczego w ogóle zdecydował się na taką przemianę.

Boxdel zdecydował się na absolutną szczerość! Słowa o dziecku sprawią, że wielu uroni łzę

Okazuje się, że Boxdel podchodzi do tematu niezwykle dojrzale. Pomimo tego, że Baron jeszcze nie doczekał się potomstwa, to już pracuje nad tym, aby kiedyś mieć możliwości do aktywnego spędzania czasu ze swoją pociechą, co nie byłoby możliwe jeszcze kilka miesięcy temu. Gdy już włodarz FAME MMA zdecyduje się na założenie rodziny, będzie gotowy na wychowanie swojego dziecka, które planuje.

Słowa Boxdela o jego dziecku wycisną łzy z wielu osób. Włodarz FAME postawił na absolutną szczerość, musiał to zmienić

- Chce być sprawny dla mojego dzieciaka ktorego kiedyś chce mieć. Chce moc z nim pograć w piłke, albo potanczyć. W tamtej wersji bym zdychał robiac to. (pis. oryg.) - napisał na Instagram Stories jeden z szefów FAME MMA decydując się na szczere wyznanie i ujawniając przy okazji, że kiedyś chciałby założyć rodzinę i planuje posiadanie dziecka.

