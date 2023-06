Po zobaczeniu, co stało się z ciałem Boxdela szczęki opadły nam do ziemi! Zdjęcie szefa FAME MMA budzi uznanie

W ostatnich miesiącach Michał "Boxdel" Baron postanowił diametralnie zmienić swoje życie i po wielu zapowiedziach podjął wyzwanie, jakim było zrzucenie zbędnych kilogramów. Przygotowania do walki z Pawłem Jóźwiakiem były idealnym momentem do rozpoczęcia metamorfozy i jak się okazało, po zwycięstwie jeden z szefów FAME MMA postanowił kontynuować swój plan, a efektami dzielić się w mediach społecznościowych. Ostatnie zdjęcia Boxdela robią ogromne wrażenie.

Niewiarygodne, jak obecnie wygląda Boxdel! Ciało szefa FAME MMA budzi olbrzymi respekt

Boxdel postanowił założyć kolejny profil w serwisie Instagram, gdzie pokazał najnowsze zdjęcia z jego przemiany. Okazuje się, że jeden z szefów FAME MMA obecnie waży około 100 kilogramów i to jeszcze nie koniec, bo ma on w planach zrzucenie kolejnych zbędnych kilogramów. Jednak już teraz to, co stało się z jego ciałem robi ogromne wrażenie. Sporych rozmiarów bicepsy, umięśnione uda oraz płaski brzuch - to wszystko opisuje obecny wygląd Barona. Zobaczcie sami, jak obecnie wygląda Boxdel, klikając w galerię zdjęć poniżej!