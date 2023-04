Stanowski z bezlitosną recenzją książki Najmana. "El Testosteron" odpowiada, internetowa wojna trwa

Marcin Najman jest bardzo znany w mediach społecznościowych, ponieważ wielokrotnie "El Testosteron" zabiera głos niekoniecznie na tematy sportowe, ale także często wypowiada się na przykład o polityce. Były pięściarz największą popularność zdobył jednak po zakończeniu kariery, wówczas rozpoczął przygodę z freak fightami. W ostatnim czasie 44-latek dwukrotnie zmierzył się z Pawłem Jóźwiakiem, w pierwszym starciu lepszy okazał się prezes FEN-u, jednak w pojedynku rewanżowym na gali High League po jednogłośnej decyzji sędziów zwyciężył "El Testosteron".

Marcin Najman odpowiada! "El Testosteron" z jasnym przekazem do Krzysztofa Stanowskiego

Stanowski w popularnym programie "Dziennikarskie Zero" w Kanale Sportowym postanowił wypowiedzieć się na temat książki, którą reklamuje "El Testosteron". - Marcin Najman udaje, że napisał książkę, a ja ją naprawdę przeczytałem. Malutki format, miękka oprawa, raptem 60 kartek i to kosztuje 59,90. To jest Wikipedia, którą trzeba rozdmuchać, żeby naiwniacy kupili jakąś książkę. Gdyby ta książka miałaby być bokserem to byłaby Marcinem Najmanem - skwitował dziennikarz.

Na odpowiedź Najmana nie trzeba było długo czekać. - Stano Wybielacz ma czelność krytykować cenę mojej książki. Przypomnijmy, że to właśnie jego Kanał Burzowy wprowadził do sprzedaży szklanki i kieliszki z nalepką ,która szybko samoczynnie spadała. Hipokryzja Stanowskiego jest jak Syberia - napisał w mediach społecznościowych "El Testosteron".

Jedna kłótnia w mediach społecznościowych zakończyła się w "Hejt Parku" przy obecności Mateusza Borka. Ciekawe, jak zakończy się ta "wojna internetowa" tym razem.

Sonda Kto wygrałby walkę Najman - Boxdel? Marcin Najman Michał "Boxdel" Baron