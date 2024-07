Streamer obraził Nate'a Diaza na spotkaniu przed starciem z Masvidalem. Gorzko tego pożałował

Kamila Wybrańczyk nareszcie ujawniła to o związku z Arturem Szpilką. Intymne nagranie. Nie uwierzycie, co postanowiła dla niego zrobić

Walka Jorge Masvidal vs Nate Diaz zaplanowana jest na 6 lipca w Honda Center w Anaheim i będzie to 10-rundowa walka bokserska uznawana za zawodową. Odbyła się specjalna konferencja prasowa promująca to wydarzenie. Podczas spotkania medialnego młody streamer N3on najpierw zapytał Diaza o jego inspiracje w boksie, a następnie wprost zapytał, czy ten przejdzie na emeryturę po nokaucie z rąk Masvidala. Diaz uznał pytanie za obraźliwe i odpowiedział przekleństwami, co jednak było dopiero początkiem problemów dla streamera.

Po konferencji, N3on został zaatakowany przez ludzi związanych z Diazem. W internecie pojawiło się nawet wideo dokumentujące to zamieszanie.

N3on to amerykański streamer, który zyskał popularność przede wszystkim na platformach takich jak Twitch i YouTube. Znany jest z transmisji na żywo i interakcji z widzami oraz z udziału w różnego rodzaju konkursach i wydarzeniach online. N3on często angażuje się w kontrowersyjne sytuacje i prowokacyjne działania, które przyciągają uwagę mediów i fanów.

Nate Diaz goes off on influencer N3on for his question at the #DiazMasvidal press conference 😳 pic.twitter.com/GKIczhfwTq— MMA Fighting (@MMAFighting) July 3, 2024