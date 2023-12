i Autor: Twitter screen Sebastian Fabijański, FAME REBORN

nie do wiary

Sylwester Wardęga zdyskwalifikowany, Sebastian Fabijański rezygnuje z walki po dziesięciu sekundach! Paranoja w walce wieczoru FAME REBORN

Po raz pierwszy w historii federacji FAME MMA, w walce wieczoru FAME REBORN miało dojść do starcia 2 vs 2. Sylwester Wardęga i Wojciech Gola w boksie mieli zmierzyć się z Sebastianem Fabijańskim i Tomaszem Olejnikiem. Taki stan rzeczy utrzymał się 10 sekund. Sylwester Wardęga uderzał Fabijańskiego w parterze w boksie, przez co został zdyskwalifikowany, a Fabijański zgłaszając kontuzję wycofa się z walki.