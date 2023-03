Szef KSW zdradził ważne informacje dotyczące Mameda Khalidova. Nadal jest poważna zagwozdka, coraz więcej pytań

Mariusz Pudzianowski ujawnił prawdę na temat swojego życia. Tym się kieruje na co dzień, mocne wyznanie

Informacja o powrocie KSW na PGE Narodowy odbiła się szerokim echem w świecie sportów walki. Po raz drugi w historii największa federacja MMA w Polsce zagości na obiekcie w Warszawie i znów możemy spodziewać się rekordu frekwencji. Zwłaszcza, że już w pierwszych tygodniach od ogłoszenia sprzedało się kilkanaście tysięcy biletów, co zapowiada wielkie święto MMA na początku czerwca.

Z kim zmierzy się Mamed Khalidov na XTB KSW Colosseum 2? Trzech kandydatów

W dodatku na PGE Narodowym mamy zobaczyć największe gwiazdy federacji. Na razie żadna walka nie została jeszcze ogłoszona, ale można spodziewać się wielkich hitów. Jednym z zawodników, którego na pewno zobaczymy na XTB KSW Colosseum 2 będzie Mamed Khalidov. Legenda federacji to jak na razie jedyny oficjalnie potwierdzony zawodnik gali. Wciąż jednak nie wiadomo, kto będzie jego rywalem.

Nieco więcej zdradził szef KSW, Martin Lewandowski. Wyjawił, że w grze jest trzech zawodników. - Jeżeli chodzi o przeciwnika Mameda to rozgrywa się to jeszcze w pewnych konfiguracjach, więc nie mamy jeszcze pewności, kto zawalczy. Mamy trzy nazwiska, z którymi równocześnie rozmawiamy - powiedział Lewandowski w rozmowie z portalem inthecage.pl. Ogłoszenie kolejnych nazwisk czerwcowej gali to najpewniej kwestia czasu.

