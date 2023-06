Szpilka - Pudzianowski O KTÓREJ GODZINIE? Walka Szpilka - Pudzianowski KIEDY KSW Colosseum 2 Mariusz Pudzianowski - Artur Szpilka o której GODZINA, DATA

Szpilka - Pudzianowski O KTÓREJ GODZINIE? Walka Szpilka - Pudzianowski KIEDY

To bez wątpienia jedna z najgłośniejszych walk w historii KSW. Dwie czołowe gwiazdy federacji wejdą do klatki i wyjaśnią, która zasługuje na większe uznanie. Za Mariuszem Pudzianowskim przemawia zdecydowanie większe doświadczenie w MMA. Pierwszą walkę w tej formule stoczył czternaście lat temu, podczas gdy Artur Szpilka zadebiutował w oktagonie niespełna rok temu na gali KSW 71. Rozbił wówczas Siergieja Radczenkę, a kilka miesięcy później wygrał z gwiazdorem freak-fightów, Denisem Załęckim. Na papierze wygląda przy "Pudzianie" na żółtodzioba, ale stoi za nim zaplecze z czasów kariery pięściarskiej. W końcu "Szpila" to były pretendent do mistrzostwa świata wagi ciężkiej WBC i od dziecka trenował boks. Wielu kibicom wydawało się, że Pudzianowski jako były strongman zdominuje go fizycznie, ale oficjalne ważenie przyniosło spore zaskoczenie. Dzielą ich zaledwie trzy kilogramy, a forma fizyczna Szpilki jest imponująca! To sprawiło, że emocje przed walką szybko sięgnęły zenitu.

Podczas ważenia "Pudzian" podgrzał zresztą atmosferę. Po tradycyjnym face to face postanowił wręczyć rywalowi prezent, którym była... dziecięca buteleczka z mlekiem. Miał to być symbol przewagi doświadczenia Pudzianowskiego. Szpilka ze spokojem przyjął ten upominek, ale nie odmówił sobie ostrej riposty. - Żeby się nie okazało, że ten dzieciak później wsadzi ci to do buzi - odpowiedział były pięściarz. To tylko podkręciło emocje przed sobotnią walką, ale wszystko zweryfikuje klatka. Choć wielu kibiców czeka przede wszystkim na ten pojedynek, nie będzie to main event wypełnionego gwiazdami XTB KSW Colosseum 2. W związku z tym godzina rozpoczęcia walki Szpilka - Pudzianowski zależy od wielu czynników.

Gala XTB KSW Colosseum 2 odbędzie się w sobotę, 3 czerwca, o godzinie 19:00. Walka Mariusz Pudzianowski - Artur Szpilka jest dziewiątą w kolejności na karcie i trzecią od końca. Oznacza to, że powinna rozpocząć się ok. godziny 23:00. Transmisja z gali KSW tradycyjnie będzie dostępna wyłącznie w platformie streamingowej Viaplay. Aby nie przegapić starcia Szpilka - Pudzianowski zapraszamy do śledzenia darmowej relacji NA ŻYWO z całej gali na PGE Narodowym! Przeprowadzi ją portal sport.se.pl.