Artur Szpilka wstrzymuje się od... seksu! Wskazał ważny powód tej decyzji, jasny cel

Artur Szpilka lada moment stanie do największego wyzwania w swojej krótkiej przygodzie z MMA. Były pretendent do mistrzostwa świata w boksie już w sobotę zmierzy się z Mariuszem Pudzianowskim na gali XTB KSW Colosseum 2. Fani już nie mogą doczekać się tego wielkiego wydarzenia, a Szpilka zdradził w rozmowie z WP SportoweFakty, że jednym z nietypowych sposobów na przygotowanie do walki jest... brak seksu.