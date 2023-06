Dariusz Michalczewski typuje walkę Szpilka - Pudzianowski. Wskazał zdecydowanego faworyta

Zdębieliśmy, gdy nieznane do tej pory zdjęcia Kamili Wybrańczyk trafiły do sieci! Aż trudno ją rozpoznać, kolosalna różnica

Mariusz Pudzianowski wspominał smakołyki z dzieciństwa. Gdy usłyszał pytanie o to, od razu zaświeciły mu się oczy. To gotowała mu mama

Kibice odliczają godziny do gali na Stadionie Narodowym, z kolei Szpilka i Pudzianowski są już po oficjalnym ważeniu - "Szpila" wniósł na wagę 113,6 kg, natomiast "Pudzian" 116,7 kg. Na temat tego pojedynku wypowiedziało się już wielu ekspertów i większość z nich stawia na wygraną byłego strongmana.

Dariusz Michalczewski o walce Szpilka - Pudzianowski: Mariusz jest dużym faworytem

Pudzianowski jest też faworytem bukmacherów oraz Dariusza Michalczewskiego. Z naszym byłym znakomitym pięściarzem spotkaliśmy się na plaży w Gdańsku - "Tygrys" jak zwykle ciekawie poopowiadał o swojej karierze, ale nie gryzł się w język także w sprawie batalii Szpilki z Pudzianowskim. - Dużym faworytem jest Mariusz, nie ma dwóch zdań. Oczywiście w wadze ciężkiej może wydarzyć się wszystko, ale Szpilce trudno będzie wygrać z Pudzianowskim. On jest jak czołg. Mariusz nie będzie chciał przecież boksować z Arturem, pewnie od początku rzuci się na niego i go zdusi. Artur nie ma jednak nic do stracenia i dzięki temu łatwiej będzie mu psychicznie wyjść do klatki z Pudzianowskim - powiedział nam Michalczewski.

Sonda Kto wygra walkę Pudzianowski - Szpilka? Mariusz Pudzianowski Artur Szpilka