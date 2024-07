Szymon Kołecki wprost o Janie Błachowiczu. Trudna prawda musiała zostać powiedziana. Ta wypowiedź może zaboleć

Kamila Wybrańczyk nareszcie ujawniła to o związku z Arturem Szpilką. Intymne nagranie. Nie uwierzycie, co postanowiła dla niego zrobić

Niebawem minie blisko rok od ostatniej walki Jana Błachowicza w UFC. Byłego mistrza tej federacji nie omijały problemy zdrowotne i choć miał wrócić do klatki na przełomie 2023 i 2024 roku, musiał zrobić sobie przymusową przerwę. "Cieszyński Książę" jest jednak coraz bliżej powrotu do walk, ale wciąż nie jest jasne, kto będzie kolejnym jego rywalem. Ostatnio dużo mówi się o możliwym rewanżu z Alexem Pereirą. To właśnie z Brazylijczykiem Błachowicz bił się w swojej ostatniej walce, a ta zakończyła się kontrowersyjną decyzją sędziów, co było szeroko komentowane w świecie MMA.

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed Pytanie 1 z 15 Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW? Marcin Tybura Mariusz Pudzianowski Popek Dalej

Jeśli by to takiej walki doszło, Błachowicz stanąłby przed szansą na odzyskanie pasa, bo Brazylijczyk to aktualny mistrz wagi półciężkiej. Jak szanse 41-latka widzi Szymon Kołecki? Mistrz olimpijski w rozmowie z FanSportu nie ukrywa, że wiek Błachowicza odgrywa dużą rolę. - Janek jest z tej grupy wiekowej co ja, już takie trochę Old Spice’y z nas. To jest trochę na zasadzie, że jak chcesz mocniej przycisnąć z treningiem, to musisz się zastanowić gdzie bardziej zatrzeszczy… Tak to niestety jest w tym wieku - uważa Kołecki.

- Natomiast w tej kategorii wagowej nie ma killera zapaśniczo-parterowego. Dopóki takiego killera nie ma to Janek zawsze ma szansę. Bardzo dobrze daje sobie radę w stójce, jest w stanie nawiązać walkę z każdym. Dla niego tacy zawodnicy, jak Daniel Cormier i Glover Teixeira byli niewygodni. Tacy, którzy by go przewrócili i skontrolowali, raz, drugi, piąty, dziesiąty. Nawet ten Ankalaev nie jest takim zawodnikiem. Ja myślę, że układ sił w wadze 93 w UFC jest taki, że Janek ma po co wracać - ocenił mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów.