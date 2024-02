Tak Andrzej Gołota typuje walkę Chalidowa z Adamkiem! Jego żona wszystko wyjawiła, nie ma cienia wątpliwości

Przeżegnaliśmy się widząc, co stało się z twarzą Arkadiusza Tańculi! Internauci podnieśli alarm przed FAME 20, szokujący widok

Na gali XTB KSW Epic dojdzie do starcia, które bez wątpienia zelektryzuje całą scenę polskich sportów walki. Naprzeciwko siebie w pojedynku staną Tomasz Adamek i Mamed Chalidow. Spotkanie pięściarza i legendy KSW zapowiada się naprawdę obiecująco, a fani już teraz nastawiają się na pełen emocji pojedynek, który przejdzie do historii. Okazuje się, że legenda polskiego boksu - Andrzej Gołota, ma swojego faworyta do zwycięstwa, a przynajmniej tak przekazała jego małżonka - Mariola Gołota. Kultowy bokser ma nie mieć nawet cienia wątpliwości!

Adamek vs. Chalidow. Andrzej Gołota typuje zwycięzcę! Nie ma wątpliwości, kto wygra

O to, jak Andrzej Gołota typuje zwycięzcę walki Adamek vs. Chalidow pytanie dostała pani Mariola Gołota na swoich mediach społecznościowych. Ukochana polskiej legendy polskiego sportu wskazała, że zdaniem jej męża, to Chalidow odniesie zdecydowane zwycięstwo w starciu.

- Andrzej twierdzi, że Adamek nie poradzi sobie - napisała Mariola Gołota pod pytaniem fana na Instagramie.