Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. Niesamowita posiadłość legendy polskiego MMA i strongmanów [GALERIA]

Eddie Hall ma walczyć z Mariuszem Pudzianowskim. Dokonał tego jako pierwszy na świecie, imponujące osiągnięcie, co za zwierzęca siła

Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. Galeria zdjęć

Mariusz Pudzianowski po dwóch latach przerwy wróci do walk. W ostatnim czasie plotkowano o jego potencjalnych pojedynkach w organizacji FAME i KSW. Dla freak-fightowej organizacji miałby stoczyć pojedynek dwóch na jednego, z kolei dla czołowej europejskiej federacji mógłby bić się z Eddiem Hallem, amerykańskim strongmanem. Niedawno „Pudzian” wrócił do treningów w Warszawie, co najprawdopodobniej zwiastuje nadchodzące starcie.

Mariusz Pudzianowski sporą część treningów – m.in. siłowy robi w swoim własnym domu. Jego przepiękna posiadłość jest wielkim obiektem i jest otoczona żywopłotem, by nikt nie mógł podglądać „Pudziana” w jego mirze domowym. Gwiazdor KSW wielokrotnie podkreślał, że w jego życiu nie wszystko jest do widoku publicznego. I ewidentnie traktuje tak swój dom, choć regularnie publikuje z niego materiały w mediach społecznościowych.

Wnętrze domu Mariusza Pudzianowskiego zdecydowanie robi wrażenie. W swojej posiadłości ma m.in. saunę i siłownię, która sprawia, że „Dominator” nie musi nigdzie jechać, by zrobić trening. Aby zobaczyć, jak mieszka Mariusz Pudzianowski, kliknij w galerię.

Z kim zawalczy Mariusz Pudzianowski?

Mariusz Pudzianowski ostatni pojedynek stoczył na gali KSW 83 na PGE Narodowym. Przegrał w drugiej rundzie z Arturem Szpilką. W ostatnim czasie mówi się o dwóch konkretnych propozycjach pojedynków – jedna z federacji KSW na pojedynek z Eddiem Hallem, druga z FAME MMA na pojedynek dwóch na jednego.