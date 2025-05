Zbigniew Boniek uderza w Roberta Lewandowskiego. Nie spodobało mu się to, co zrobił! „Chciałby wydłużyć wakacje”

Reprezentacja Polski będzie musiała radzić sobie bez swojego kapitana podczas najbliższych spotkań. Robert Lewandowski ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych, że nie pojawi się na czerwcowym zgrupowaniu. Oznacza to, że zabraknie go w składzie na mecze przeciwko Mołdawii (6.06) oraz Finlandii (10.06) w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Decyzja ta – według tego co przekazał Lewandowski - została podjęta po konsultacjach i jest podyktowana potrzebą regeneracji. Co na to prezes PZPN?

- Robert Lewandowski jest dorosły, Michał Probierz jest dorosły, najwidoczniej z sobą porozmawiali – podkreśla Kulesza. - To jest rozmowa między tymi dwoma panami. Ja nie byłem przy rozmowie, także nie chcę się odnosić do tego. Nie mogę tego widzieć, bo nie wiem jaka była rozmowa. Jak porozmawiam z Michałem Probierzem, to się więcej dowiem – dodaje prezes PZPN.

Lewandowski rozegrał w reprezentacji 158 meczów w których strzelił 85 goli. Jego nieobecność będzie bardzo znacząca dla kadry.

- Michał rozmawiał z Robertem, pewnie doszli do jakiegoś wniosku. Tak jak Probierz powiedział na scenie (podczas Gali Ekstraklasy – red.), że Robert rozegrał ileś tam minut, nie pamiętam, ale wymienił chyba wynik minutowy. Jest naprawdę duża liczba meczów, które Robert rozegrał. Trudno mi się do tego odnieść, ponieważ nie wiem, jak wyglądała rozmowa dwóch panów – zaznacza Kulesza, który nie miał czasu na rozważanie tej decyzji Lewandowskiego. - Słyszałem tylko w kuluarach, że coś takiego jest, ale nie czytałem, bo mieliśmy spotkanie. Było spotkanie pierwszej ligi, była Ekstraklasa, był wybierany wiceprezes do spraw piłki profesjonalnej, również przedstawiciel Ekstraklasy i pierwszej ligi. Dzień był bardzo napięty, ja nie jestem też w stanie wszystkiego odczytać, zobaczyć i skomentować – kończy Kulesza.

