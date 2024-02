Tego o Mamedzie Khalidovie nikt nie wiedział! Przyznał się do tego przed kamerami. Polacy nie przejdą obojętnie

Mamed Khalidov tak dosadnie o końcu kariery jeszcze nie mówił. Powiedział to wprost przed walką z Adamkiem

Przez lata swojej kariery w federacji KSW, Mamed Khaldov nie tylko stał się jedną z ikon polskiej organizacji oraz sportów walki w naszym kraju, ale również zdobył olbrzymią rzeszę fanów, którzy pokochali go za jego umiejętności oraz charakter. Okazuje się, że wiele osób może jeszcze bardziej polubić, a wręcz pokochać Khalidova, bowiem okazuje się, że jest on olbrzymim fanem filmu "Znachor", który w naszym kraju jest już pozycją kultową, o ile nie ikoniczną.

Tuż przed długo wyczekiwaną walką Mameda Khalidova z Tomaszem Adamkiem, legendarny zawodnik KSW udzielił wywiadu "TVP Sport", w którym m.in. odpowiadał na pytania, które do redakcji przesłali internauci. Jedno z pytań dotyczyło ulubionego polskiego filmu Mameda Khalidova. Ten błyskawicznie wskazał dzieło w reżyserii Jerzego Hoffmana z 1981 roku.

- Znachor - ten starszy. Ja go oglądałem, żeby Cię nie okłamać z dwadzieścia parę razy i jak leci to zawsze usiądę i od początku do końca obejrzę, bez przełączania. - tłumaczył Khalidov rozpływając się nad jednym z ulubionych filmów Polaków, który przy okazji przeróżnych świąt w Polsce transmitowany jest regularnie.