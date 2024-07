i Autor: AP Photo/Gene J. Puskar, AP Photo/John Locher

Reakcja świata sportu

To, co Conor McGregor napisał po zamachu na Donalda Trumpa rozniosło się po sieci. Słowa legendy wywołały lawinę

Sceny, do których doszło w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu w Butler w stanie Pensylwania obiegły już cały świat. Podczas wiecu wyborczego Donalda Trumpa, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych i aktualnego kandydata na to stanowisko, doszło do zamachu na życie 78-latka. Trump został ranny, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na dramatyczne obrazki zareagował również świat sportu, w tym Conor McGregor.