i Autor: Instagram/ robertburneikaofficial Robert Burneika

wszystko pokazał

To, co stało się z ciałem Roberta Burneiki to za dużo nawet jak na nas. Wygląd "Hardkorowego Koksa" może przerazić wielu

Waldemar Kowalski 11:54 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Przed kilkoma miesiącami Robert Burneika oficjalnie ogłosił, że ma zamiar wystartować w zawodach Masters Olympia 2023, do których zaczął wymagające przygotowania. 45-letni "Hardkorowy Koksu" chciał udowodnić przede wszystkim sobie oraz swoim fanom, że nawet w tym wieku może osiągnąć niesamowitą formę. Efekty przeszły jednak nawet nasze najśmielsze oczekiwania.