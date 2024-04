Tomasz Adamek rozbawił nas przed galą FAME MMA! Pokazał jak "trenuje", komiczne nagranie obiegło internet!

Tomasz Adamek ma za sobą bardzo wielkie wyzwanie. Legenda pięściarstwa wystartuje we freak-fightach, a mianowicie w federacji FAME MMA. "Góral" stoczy pojedynek z Patrykiem "Bandurą" Bandurskim i będzie to starcie, które bez wątpienia rozgrzeje fanów polskiego sportu. Obecnie Adamek przygotowuje się do walki w Świeradowie-Zdrój, gdzie pracuje wraz z Gusem Currenem. Na najnowszej publikacji na mediach społecznościowych, Curren zachęca pięściarza do tego, aby zatańczył na treningu. Nagranie jest wyjątkowo zabawne!

Tomasz Adamek "tańczy" na treningu. Zabawne nagranie obiegło internet!

Walka Adamka we freak-fightach budzi wielkie emocje. Na temat starcia pięściarza wypowiadał się chociażby trener Zbigniew Raubo, który mówił o walce z "Bandurą" w dość negatywnym tonie.

- Czy były mistrz świata powinien to zrobić z takim przeciwnikiem? Uważam, że nie. To jest poniżej pasa bić się z Youtuberem, księgowym, finansistą, czy innym kucharzem lub pomocnikiem kucharza. Czyli z kimś, kogo poziom sportowy zupełnie nie przystaje do tego, co wielki mistrz zrobił w sporcie - mówił Raubo w rozmowie z "Interią".

Sam Adamek jednak dobrze się bawi na treningach przed galą i mimo mocnych przygotowań, znajduje miejsce na poczucie humoru. Na najnowszej publikacji na mediach społecznościowych, "Góral" tańczy, będąc zachęcony do tego przez Gusa Currena. Jak widać, legendzie polskiego sportu humor dopisuje. Czy da on radę zrobić duże show i zwyciężyć na gali freak-fightowej? Przypomnijmy, że walka Bandurski vs. Adamek zakontraktowane zostało w formule bokserskiej na dystansie trzech rund.

