Tomasz Hajto zmierzy się z Pauletą? Chce rewanżu za mundial, szalony plan federacji

Tomasz Hajto będzie miał okazję skonfrontować się ze swoim przeciwnikiem z przeszłości? W trakcie programu "Roast" federacji Clout MMA były reprezentant Polski został zapytany o to, czy podjąłby się starcia z Pedro Pauletą - byłym napastnikiem reprezentacji Portugalii, który w dużej mierze znany jest z tego, że stał się katem polskiej obrony w trakcie meczu fazy grupowej mistrzostw świata w 2002 roku. Wypowiedź eks-kadrowicza nie pozostawia żadnych wątpliwości.

Tomasz Hajto kontra Pauleta? Będziemy świadkami hitowej walki?

Pedro Pauleta polskim kibicom znany jest głównie ze swojego występu na mundialu w Korei i Japonii, gdzie stał się prawdziwym katem polskiej defensywy i zdobył dla swojej kadry 3 bramki, pogrążając przy okazji Tomasza Hajtę. Były obrońca kadry przy okazji programu "Roast" został zapytany o to, czy byłby chętny na rewanż po latach.

- Jak ściągnięcie Pedro Pauletę to wam obiecuję, że wyjdę z nim za darmo. Mam z nim rachunek nierozliczony za ten mecz (...)Wychodzę z nim. Z Pauletą byłbym faworytem - powiedział Hajto.

Co ciekawe, sama federacja nie wyklucza scenariusza, w którym nie spróbuje ściągnąć byłego piłkarza reprezentacji Portugalii.

- Już jest organizowany kontakt do Pedro Paulety, bo skoro powiedziałeś, że wziąłbyś tę walkę, to my czekamy na kontakt. Na pewno nie nastąpi on dzisiaj, ale w przyszłości taką walkę myślę, że każdy chciałby zobaczyć - powiedział prowadzący spotkanie z Hajtą.