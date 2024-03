i Autor: SE, CLOUT MMA Mirosław Okniński, Marianna Schreiber

internauci oszaleli

Trener Okniński pokazał krągłe pośladki Marianny Schreiber! Tak niedoszła rywalka Lexy wypoczywa w Tajlandii. W komentarzach szaleństwo

Waldemar Kowalski 16:02

Pomimo długich przygotowań do gali CLOUT MMA 4, Marianna Schreiber nie miała ostatecznie wejść do oktagonu po tym, jak Małgorzata "Goha Magical" Zwierzyńska została zatrzymana przez policję, a później Lexy Chaplin doznała kontuzji. Mimo to, Schreiber udała się na krótki urlop do Tajlandii, a zdjęciem z tamtejszego wypoczynku pochwalił się trener Mirosław Okniński. Post z Marianną Schreiber w bikini wywołał lawinę komentarzy.