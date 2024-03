Goha Magical zatrzymana przez policję. Szokujące informacje tuż przed Clout mma 4. Co z walka z Marianną Schreiber?

Walka Goha Magical – Marianna Schreiber poważnie zagrożona!

Marianna Schreiber zrobiła ogromne zamieszanie dołączając do świata freak-fightów. Żona Łukasza Schreibera, jednego z bardziej rozpoznawalnych polityków PiS, wcześniej sama mocno krytykowała freak-fighty, w tym konkretnie federację Clout MMA. Dołączenie do niej było dla wielu osób niezrozumiałe, ale później emocje osiągnęły jeszcze większy pułap – Schreiber chciała odwołania jednej z gal ze względu na walkę Gohy Magical, a później sama zgodziła się z nią walczyć! Okazuje się jednak, że do walki może nie dojść.

Goha Magical została zatrzymana przez policję!

Wcześniejsze wątpliwości co do walk Gohy Magical dotyczyły jej stanu zdrowia. Okazało się jednak, że lekarze dopuścili ponad 50-letnią kobietę do walk. Teraz jednak problemem jest nie zdrowie, a problemy prawne matki Daniela Magicala. – Goha Magical Zwierzyńska została właśnie aresztowana. Jutrzejsza walka z Marianna Schreiber na Clout MMA się nie odbędzie – napisał Tomasz „Szalony Reporter” Matysiak na swoim profilu na Instagramie. Problemy przed walką, bez podawania szczegółów, potwierdziła także federacja. – Niepokojące informacje ws. Gosi Magical. Będziemy Was informować na bieżąco, co z jej walką na CLOUT MMA 4 – napisał rzecznik federacji Clout MMA, Mateusz Sobiecki.

