Tybura - Aspinall O KTÓREJ GODZINIE? UFC Londyn Tybura - Aspinall KIEDY walka Tybura - Aspinall GODZINA UFC Fight Night dzisiaj 22.07

Na tę walkę kibice MMA w Polsce czekają od kilku tygodni. Sklasyfikowany na piątym miejscu w rankingu UFC wagi ciężkiej Tom Aspinall zawalczy przed własną publicznością z dziesiątym Marcinem Tyburą. Dla Polaka jest to ogromna szansa na znaczący skok w hierarchii ciężkich, jednak faworytem jest Anglik. Gala UFC Fight Night odbędzie się w Londynie, co teoretycznie powinno go nieść, ale "Tybur" zrobi wszystko, żeby sprawić niespodziankę w walce wieczoru. 37-letni weteran UFC z Turka wygrał dwa ostatnie pojedynki z Aleksandrem Romanovem i Blagojem Ivanovem, a teraz będzie chciał zdobyć najcenniejszy skalp. Ewentualne zwycięstwo mocno podniosłoby szanse Tybury na mistrzowską walkę z panującym w kategorii ciężkiej Jonem Jonesem.

- Pasuje mi to, że nie jestem faworytem. Oznacza to, że mam więcej do wygrania i zwycięstwo popchnie mnie do przodu. Tom jest faworytem, walczy u siebie i jest wyżej w rankingu, więc to na nim ciąży większa presja. Ja zamierzam mu zepsuć wieczór i uciszyć londyńską publiczność - mówił sam Tybura w rozmowie przed walką z "Super Expressem". - Dla mnie to najważniejsza walka na ten moment, ale myślę, że te największe i najważniejsze są jeszcze przede mną - dodał ochoczo. By tak się stało, powinien pokonać Aspinalla w Londynie.

Gala UFC Fight Night w Londynie odbędzie się w sobotę, 22 lipca. Walka Tybura - Aspinall to main event wydarzenia, którego karta główna rozpocznie się o 21:00. Przed starciem Polaka i Anglika zaplanowano pięć pojedynków, więc Tybura i Aspinall nie powinni wejść do klatki przed 23:30. Relację z walki Tybura - Aspinall przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy do śledzenia wydarzeń z UFC razem z nami!