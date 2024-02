Tym Pudzianowski zajmował się 20 lat temu. Będziecie w szoku, mówiono, że może zrobić olbrzymią karierę!

Mariusz Pudzianowski mógł zrobić wielką karierę w innej dyscyplinie! 20-lat temu podjął się ciekawego wyzwania!

Okazuje się, że legenda federacji KSW mogła w przeszłości zrobić niemałą karierę jako rugbysta! Ówczesny strongmen stał sie częścią drużyny Budowlanych Łódź i wróżono mu wielką karierę w dyscyplinie, którą sam traktował jednak bardzo hobbystycznie.

- Fachowcy, którzy obserwowali pańską grę na meczu w Poznaniu, twierdzą, że w stosunkowo krótkim czasie mógłby się pan stać jednym z najlepszych rugbistów Europy? - pytał w 2003 roku dziennikarz portalu Łódź Nasze Miasto.

- Oni są fachowcami, a więc, wiedzą co mówią. Mnie wielka kariera w rugby póki co nie interesuje. Mogę to dodatkowe zajęcie sportowe traktować wyłącznie jako pożyteczne hobby. Ale będę się starał wykonywać to hobby jak najlepiej. Tyle mogę na dzień dzisiejszy obiecać i tyle można ode mnie wymagać. - odpowiadał Pudzianowski.

Sam Pudzianowski podkreślał jednak, że bardzo lubi rugby i jako zawodnik Budowlanych Łódź przekonał się, jak bardzo może być ciekawa.

- To bardzo interesująca dyscyplina sportowa. Dotychczas jakieś fragmenty meczów rugby oglądałem na ekranie telewizora. Nie mogłem więc mieć na tej podstawie żadnego wyrobionego poglądu. Zresztą pochłaniały mnie całkowicie moje przygotowania, a następnie starty w zawodach Strong Man. - mówił Pudzianowski w 2003 roku.