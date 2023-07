Popek publicznie wypiął nagą pupę i pokazał to światu. Fani płakali ze śmiechu po tym, co zobaczyli. Zalew komentarzy

W historii polskiego sportu nie brakuje zawodników, którzy zapisali się złotymi zgłoskami i stali się ikonami na przestrzeni długich lat. W tym gronie, chociażby obok Adama Małysza i Kamila Stocha postawić trzeba również Mariusza Pudzianowskiego, którego nazwisko znane jest niemalże na całym świecie. Były strongman, a obecnie jeden z największych gwiazdorów federacji KSW nie może narzekać na brak zabezpieczenia finansowego, jednak jego majątek absolutnie go nie rozleniwił, a wręcz przeciwnie. "Pudzian" prowadzi kolejne projekty oraz biznesy, nad którymi stale trzyma pieczę do tego stopnia, że doba staje się dla niego za krótka.

Po tych słowach wielu może zwyzywać Mariusza Pudzianowskiego od pazernych! Były strongman powiedział to wprost, jedynie na to narzeka

Pudzianowski niejednokrotnie już dzielił się swoimi różnymi przemyśleniami w mediach społecznościowych i nie inaczej było tym razem, kiedy zdecydował się wypowiedzieć słowa, przez które u wielu może się narazić. Wiecznie zapracowany Pudzianowski otwarcie przyznał, że w swoim życiu narzeka tylko na jedną rzecz i jest to oczywiście brak czasu, aby zająć się wszystkim i wszystkiego przypilnować w ciągu dnia.

Tymi słowami Mariusz Pudzianowski wielu się narazi! Gwiazdor KSW walnął prosto z mostu, mogą go zwyzywać od pazernych

- Mi tam jest dobrze, nie narzekam. Jedynie co narzekam, to tylko czasami na brak czasu, bo doba powinna mieć 48… dobra! Już niech będzie, nie będę taki chytry, pazerny – 36 godzin - wypalił podczas relacji na Instagram Stories Mariusz Pudzianowski samemu przyznając, że internauci mogą w odpowiedzi nazwać go pazernym. Niemniej jednak, postawa "Pudziana" oraz jego nieustający zapał do pracy dla wielu mógłby być bodźcem do działania.

Zobaczcie, jak wygląda ojciec Mariusza Pudzianowskiego, klikając w galerię zdjęć poniżej!