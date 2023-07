Niemcy zaczęli mówić o Małyszu i Stochu i potwornie się ośmieszyli! Błyskawiczna odpowiedź, po tej wpadce Tajner znów mógłby złapać się za głowę

Fani skoków narciarskich, którzy pamiętają najlepsze lata Adama Małysza, kiedy "Orzeł z Wisły" przyciągał przed telewizory niemalże całą Polskę doskonale znają ikoniczną już reakcję Apoloniusza Tajnera, który łapał się za głowę. Były trener oraz prezes Polskiego Związku Narciarskiego teraz również mógłby tak zareagować, ale nie w odpowiedzi na wydarzenia na skoczni a to, jak ośmieszyli się Niemcy. Media Werderu Brema, w barwach którego od przyszłego sezonu będzie grać polski napastnik Dawid Kownacki postanowili opublikować krótki filmik z reprezentantem naszego kraju i nawiązać jakoś do skoków. Wyszło im dość nieudolnie.

Na nagraniu z Dawidem Kownackim widzimy reprezentanta Polski podczas sesji treningowej w nowym klubie. Niemcy szybko połączyli jego trening skoczności z tym, jak na co dzień trenują skoczkowie i postanowili o swoim skojarzeniu poinformować fanów. - Telemark w stylu Adama Małysza i Kamila Stocha - czytamy w poście Werderu z Polakiem w roli głównej. Na odpowiedź fana skoków nie musieli długo czekać.

- Nie, to nie jest prawdziwy telemark. Musisz mieć jedną nogę do przodu, a nie obie w tej samej pozycji! - grzmiał w odpowiedzi internauta wyraźnie dotknięty tym, co zawarte zostało we wpisie niemieckiego klubu. - To miało być z przymrużeniem oka - szybko zaczęła tłumaczyć się osoba odpowiedzialna za media społecznościowe Werderu. Niesmak jednak pozostał.

