Sezon 2022/23 w Bundelidze był naprawdę bardzo udany dla Dawida Kownackiego, który zaczął zwracać na siebie uwagę kolejnych niemieckich klubów. Polski napastnik miał wiele propozycji do wyboru i jak się właśnie okazało, już go dokonał. Dawid Kownacki nie przedłuży umowy z Fortuną Dusseldorf i po trzech latach od przyjścia do niemieckiego klubu, postanowił zmienić barwy. Do transferu Kownackiego przekonał Werder Brema, dla którego Polak będzie grał od nowego sezonu.

Dawid Kownacki nowym piłkarzem Werderu Brema! Polski napastnik będzie grał w Bundeslidze

- Dawid to elastyczny napastnik, który szuka swoich przestrzeni i jest bardzo groźny pod bramką rywali. W bieżącym sezonie imponował zarówno jako strzelec, jak i asystent w Fortunie - chwali Kownackiego Ole Werner, trener Werderu. Rywalami 26-latka o miejsce w pierwszym składzie będą Niclas Füllkrug, który najpewniej sięgnie po koronę króla strzelców w tym sezonie, Marvin Ducksch oraz Eren Dinkci.

Dawid Kownacki będzie grał w Bundeslidze! Wielki transfer z udziałem Polaka, wszystko potwierdzone

Kownacki łącznie zagrał dla Fortuny w 101. meczach, w czasie których strzelił 26 bramek i zanotował 17 asyst. Zdecydowanie najlepszy był dla niego kończący się właśnie sezon 2022/23. W nim aż 14 razy znajdował drogę do bramki, a jego wartość rynkowa wzrosła według portalu "Transfermarkt.de" z 1,5 do 3 mln euro.

