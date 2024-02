Ujawniono nowe fakty o przyszłości Don Diego. To może być prawdziwy wstrząs. Szef zawodnika się wygadał

Pojedynki toczone przez Mateusza "Don Diego" Kubiszyna niejednokrotnie były niebywale emocjonujące i wzbudzały powszechny zachwyt. Nie bez powodów zawodnik jest aktualnym mistrzem federacji GROMDA. Swoich sił próbował również w oktagonie i jest niemal pewne, że niebawem ponownie go w nim zobaczymy. Kilka tygodni temu FAME MMA ogłosiło, że Don Diego dołącza do tej organizacji. Na razie jednak walka Kubiszyna nie została ogłoszona przez freak-fightową federację, a na horyzoncie pojawiła się kolejna opcja.

XTB KSW: Epic bilety. Jak i gdzie kupić bilety na walkę Khalidov - Adamek?

Don Diego na XTB KSW: Epic?

Coraz głośniej mówi się o tym, że Don Diego mógłby zawalczyć na zbliżającej się gali XTB KSW: Epic, na której dojdzie do starcia Mameda Khalidova z Tomaszem Adamkiem. Sam Kubiszyn mówił, że nie wyklucza takiej opcji, a m.in. Andrzej Grzebyk wyzwał go do walki. Również szef GROMDA, Mariusz Grabowski nie widzi przeszkód w ewentualnym "wypożyczeniu" zawodnika do KSW.

- Wyszła informacja odnośnie KSW, być może… Dlatego mówię, nic nie przekreślamy, każdą decyzję rozważymy. Myślę, że jak będą takie możliwości, że będziemy się w stanie porozumieć no to pewnie chętnie z nich skorzystamy. Jeśli widzimy pole do dyskusji i Martin ma rozmawiać ze wspólnikami to oczywiście się na to nie zamykamy. Jesteśmy skłonni, żeby Mateusz na tej gali wystąpił - powiedział Grabowski w rozmowie z portalem Fansportu.pl