Usiedliśmy z wrażenia, gdy zobaczyliśmy wykształcenie Marianny Schreiber. Niewielu zdecydowałoby się na te kierunki

Marianna Schreiber przebojem wdarła się do świata freak-fightów, który jeszcze tak niedawno krytykowała. Choć musiała mierzyć się z wieloma nieprzychylnymi komentarzami, to jednak mogła być zadowolona z pieniędzy, jakie zarabia w CLOUT MMA, czym sama się chwaliła. Jako że jest żoną znanego polityka PiS (choć para przeżywa wielki kryzys), to fani chętnie szukali informacji na temat kobiety, w tym jej edukacji. Niewielu wie, że Marianna Schreiber wykształcenie ma wręcz imponujące.