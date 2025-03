Mariusz Pudzianowski wyzwany na gali na Litwie. Do ringu w Wilnie wszedł... Adrian Cios. Co tam się wydarzyło? [WIDEO]

Wiele osób z wypiekami na twarzy czeka na kolejną galę federacji FAME MMA. W częstochowskiej hali nie zabraknie wielu starć, które spowodują ogromne emocje. Nie jest tajemnicą, że do oktagonu wkroczy Marcin Najman, który zmierzy się w pojedynku 2 vs 1, a jego rywalami będą bracia Neffati. Poza tym dojdzie do starcia Denisa Załęckiego z Filipem Bątkowskim, a także ich partnerek.

W walce wieczoru zobaczymy Taazy'ego. Zmierzy się on z innym zawodnikiem, który niedawno wygrał turniej na gali FAME, czyli Alberto Simao.

Jak się okazuje to nie koniec niespodzianek, ponieważ Denis Labryga zamiast zawalczyć z "Good Boysami" skrzyżuje rękawice z Jayem Silvą! Były zawodnik UFC, KSW, który w przeszłości mierzył się z Mariuszem Pudzianowskim to będzie nie lada wyzwanie dla Labrygi.

Labryga vs Silva na FAME 25! Szykują się grzmoty

W mediach społecznościowych federacja FAME ogłosiła walkę Labrygi z Silvą.

- Da Spyda Killa wraca do Polski! Amerykanin o angolskich korzeniach, który dał się we znaki najlepszym polskim fighterom, dołączył do FAME i został nowym przeciwnikiem Denisa Labrygi na gali w Częstochowie. Jay walczył m.in. w UFC, KSW i Bellator MMA. W swojej karierze mierzył się z takimi ikonami mieszanych sztuk walki jak Kendall Grove, Hector Lombard czy Chris Leben. Toczył niezapomniane wojny z Michałem Materlą, którego raz znokautował, a także konfrontował się z Piotrem Strusem, Mariuszem Pudzianowskim i Tomaszem Sararą. Denis Labryga powróci na FAME 25 po kontrowersyjnym starciu z Michałem Pasternakiem. I nie przestaje marzyć o angażu w UFC, a wygrana nad Jayem Silvą ma go do tego przybliżyć! Walka odbędzie się na zasadach pełnego MMA - trzy rundy po pięć minut. Ten pojedynek zapowiada się na prawdziwą wojnę w oktagonie! - można przeczytać.