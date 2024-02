Wojciech Kowalczyk dołączy do freak-fightów? Jasne stanowisko, bardziej jasno odpowiedzieć się nie da!

Boxdel niemiłosiernie zagięty przed kamerą! Wszystko się nagrało, kompletnie go wryło. Chodzi o Sylwestra Wardęgę

Mimo że wielu byłych piłkarzy próbuje obecnie swoich szans w galach freak-fightowych, to do tego grona nie dołączy były zawodnik Legii i Betisu Sevilla. Jak powiedział Kowalczyk w programie "Weszło", nie byłby w stanie walczyć i nie chciałby brać udziału w tego typu wydarzeniach sportowych. Mimo propozycji walki na pół miliona złotych z Kazimierzem Greniem, nie skorzystałby z niej. Ma jednak zupełnie inny pomysł.

- Nie, nie mam czasu na głupoty, daj spokój. Tam jeszcze będą mi kazali iść trenować. Ja to mogę z kimś się za darmo w parku pokopać. Nie potrzebuję żadnych lin, klatek. Do parku, tam, gdzie drzewa. Nie dam rady tak, to wezmę gałąź i pierd***ę - -powiedział Kowalczyk.

Jak powiedział Wojciech Kowalczyk, nie jest on dużym zwolennikiem freak-fightów i przed laty zdarzyło mu się obejrzeć wyłącznie oglądać walkę Piotra Świerczewskiego.

Nie wiem, nie oglądam tego. Obejrzałem jedynie parę lat temu walkę Piotrka Świerczewskiego i koniec - powiedział Kowalczyk.