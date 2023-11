Wojtek Gola pokazał się ze zniewalającą kobietą u boku. Jej zdjęcia rozgrzeją was nawet na Antarktydzie, ciężko oderwać wzrok

Mamed Khalidov doprowadził do wybuchu radości! Zapanował prawdziwy chaos po tym, co opublikował

Wojtek Gola jest świetnie znany osobom śledzącym polskie freak-fighty. Nie dość, że jest jedną z twarzy i współwłaścicieli FAME, czyli największej organizacji tego typu w Polsce, to jeszcze sam wystąpił na jej galach i to aż trzykrotnie – raz zwyciężył, a dwa razy przegrał. W ostatnim czasie skupiał się on jednak głównie na pracy włodarza, a nie roli zawodnika. Mimo pewnych kłopotów wizerunkowych FAME po ujawnieniu kompromitujących materiałów o Boxdelu i Michale Dubielu, federacja wciąż radzi sobie bardzo dobrze i przygotowuje się do kolejnej gali – 9 grudnia odbędzie się FAME: REBORN, na której zobaczymy m.in. boksera Macieja Sulęckiego. Tymczasem jednak fani dyskutują nie tylko nad walkami, ale też nad życiem prywatnym Wojtka Goli, który od niedawna zaczął pokazywać zdjęcia ze swoją ukochaną.

Wojtek Gola pokazał się z ukochaną. Uroda młodej modelki zwala z nóg!

Początkowo fani nie mieli wiele poszlak dotyczących tego, z kim spotyka się Wojtek Gola. Jednak niedawno wrzucił od kilka zdjęć na których pokazał się leżąc w łóżku z modelką Sofią Siwoką i wymownie podpisał zdjęcie „Moja”. Później pokazali także fotki z imprezy haloweenowej, na którą wybrali się wspólnie.

Na temat samej Sofii niewiele wiadomo. Wiele wskazuje na to, że Ukrainka jest modelką, a jej profil na Instagramie śledzi prawie 50 tys. osób! Uwagę zwraca także fakt, że kobieta jest bardzo młoda i ma dopiero 19 lat, więc różnica wieku między wybrankami jest dość znacząca. Wyżej znajdziecie galerię zdjęć pięknej Sofii Siwoki.