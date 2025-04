i Autor: East News, East News

Wstrząsające słowa byłego mistrza. Apeluje do policji o pomoc. Twierdzi, że jego rodzina została zamordowana

Niepokojący wpis byłego mistrza najlepszej organizacji MMA na świecie BJ Penna. Ex-czempion UFC kategorii lekkiej i półśredniej wprawił fanów w trwogę, apelując o pomoc do policji. To, co napisał jest jednak mocno zaskakujące. Zawodnik twierdzi, że jego rodzina została zamordowana, a jego bliscy... mieli zostać podmienieni przez oszustów.