Wstrząsające wyznanie polskiego zawodnika MMA. Rosjanie zabili mu ojca podczas wojny

Już w piątek 27 stycznia odbędzie się gala Babilon MMA 34! W Żyrardowie w walce wieczoru Piotr Kacprzak zmierzy się z Krzysztofem Mendlewskim. Wcześniej w klatce zaprezentuje się Said Abdulkadirov. Zawodnik MMA reprezentuje barwy Polski, choć urodził się na Wschodzie. W szczerym wywiadzie zdecydował się opowiedzieć, dlaczego nie wyobrażał sobie startów pod rosyjską flagą.

Wstrząsające wyznanie zawodnika MMA: Rosjanie zabili mu ojca

Abdulkadirov przyznał, że nie było możliwości, by walczył dla Rosji. Dlatego już dłuższy czas temu zdecydował się na zmianę barw i walki dla Polski.

- Mojego tatę zabili Rosjanie, gdy była wojna, dlatego nie chciałem wychodzić pod rosyjską flagą. Walczyłem cały czas, by wychodzić do walki pod polską flagą. Na koniec, dzięki Bogu, się to udało! Jestem dumny, że będę reprezentował ten kraj - powiedział w rozmowie z "MMA Rocks" Said Abdulkadirov.

Gala Babilon MMA 34 w Żyrardowie:

Termin: piątek 27 stycznia 2023

Miejsce: Aqua Żyrardów (ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 25)

Transmisja: Super Polsat, Polsat Sport, Polsat Sport Fight & Polsat Box Go

