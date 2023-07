Wstrząsające wyznanie Trybsona po przegranej na PRIME 5! Otwarcie powiedział o śmierci swojego ojca, traumatyczne przeżycie

i Autor: East News Paweł "Trybson" Trybała

Waldemar Kowalski 22:00

Po walce Grzegorza "Szuliego" Szulakowskiego i Pawła "Trybsona" Trybały na gali PRIME 5, oczy kibiców mogły się zaszklić, kiedy były gwiazdor "Warsaw Shore" publicznie przyznał, że nie był do końca sobą w oktagonie ze względu na osobistą tragedię, jaka dotknęła go w ostatnich dniach. "Trybson" przyznał w oktagonie, że niedawno odszedł jego ojciec, co ten odczuł.