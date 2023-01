Wyciekły szczegóły kontraktu Kamila Łaszczyka w FAME MMA! Ta umowa stanowi wyjątek, rywal Ferrariego jest w gronie nielicznych

Federacja FAME MMA niejednokrotnie pokazywała już, że potrafi przekonać wielu sportowców do walk na swoich galach, dzięki czemu w klatce mieliśmy okazję oglądać już chociażby Normana Parke'a, Borysa Mańkowskiego, Marcina Wrzoska, czy teraz Kamila Łaszczyka. Walka pięściarza z Amadeuszem Roślikiem wzbudza ogromne emocje, a głos w jej sprawie zabrał nawet Artur Szpilka, który wskazał, kto jego zdaniem wygra. Jak się również okazało, Łaszczyk może pochwalić się zupełnie innym kontraktem, niż inny zawodnicy FAME MMA.

Umowa Kamila Łaszczyka z FAME MMA to wyjątek! Znamy szczegóły kontraktu pięściarza z freak-fightową organizacją

Nieodłącznym elementem freak-fightowych gal, konferencji oraz programów są oczywiście dymy i w jednym z ostatnich wywiadów Boxdela, który pojawił się na profilu "YouTube" FAME MMA włodarz nie ukrywał, że kontrakty zawodników są skrojone właśnie pod robienie show. Niektórzy zawodnicy jednak otrzymują kompletnie inne kontrakty, a dymy nie są dla nich obligatoryjne.

- My nie płacimy zawodnikom za umiejętności sportowe. Nie licząc niektórych, jak np. Łaszczyk. Nie wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać, więc dostał kontrakt stricte za umiejętności sportowe, ale jakby zasłużone, bo jest to znakomity bokser. - wyznał Michał Baron ujawniając, że pięściarz zalicza się do wąskiego grona zawodników FAME MMA, którzy otrzymują wynagrodzenie przede wszystkim za to, jakie posiadają umiejętności.

