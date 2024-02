Wygibasy Ewy Brodnickiej przed kamerą doprowadziły fana do ekstazy. Wszystko się nagrało, zupełnie się nie krępowała

Kamila Wybrańczyk przeżywała gehennę. Była bita i zmuszana do brania narkotyków. Wtedy pojawił się Artur Szpilka. Druzgocąca historia

Ewa Brodnicka zupełnie się nie krępowała. Doprowadziła fana do ekstazy

Ewa Brodnicka ostatnią walkę stoczyła w maju zeszłego roku, ale nie oznacza to, że jest o niej cicho. Była mistrzyni świata i freak-fighterka znakomicie odnalazła się w internecie, gdzie stała się influencerką. Jedną z gałęzi, którą się zajmuje, jest... działalność na portalu dla dorosłych. Tam jej fani mogą kupić dostęp do gorących zdjęć i nagrań. A grono to jest naprawdę liczne - na samym Instagramie 39-latkę obserwuje blisko 140 tysięcy użytkowników! Wielu z nich podziwia nie tylko sportowe umiejętności Brodnickiej, lecz także - może nawet przede wszystkim - jej urodę. Niektórzy decydują się nawet na wyznania miłości, a jeden z fanów "Kleo" miał ostatnio wyjątkową okazję.

Wygibasy Ewy Brodnickiej przed kamerą. Nie miała oporów

O popularności Brodnickiej w internecie najlepiej świadczy fakt, że została gwiazdą jednej z transmisji u popularnego streamera "Merghaniego". Jest to jeden z największych twórców na polskim Twitchu, który zdecydował się zaprosić byłą mistrzynię świata, żeby sprawić niespodziankę swojemu koledze. "Neex" to inny ze streamerów, który wielokrotnie komplementował Brodnicką w czasie swoich transmisji. Dzięki "Merghaniemu" otrzymał okazję "randki" z ulubienicą za pośrednictwem kamerek. 39-letka szybko wzbudziła jego zachwyt swoim odważnym strojem.

Ewa Brodnicka w jednej chwili doprowadziła fana do ekstazy

Brodnicka połączyła się z popularnymi streamerami z pokoju hotelowego, ale była wystrojona jak na randkę przystało. Jej złota sukienka z odsłoniętymi ramionami i wycięciem na brzuchu od razu zrobiła wrażenie. Sama "Kleo" chętnie prezentowała kreację w pełni, wstając i się obracając. Jej strój zachwycił nieco speszonego na początku "Neexa". Po prezentacji specjalnie dla niego ledwo wyrzucił z siebie: - Jezu, Ewka, co ci mogę powiedzieć? Wyglądasz świetnie. Zresztą jak zwykle!