i Autor: Instagram/ pudzianofficial Mariusz Pudzianowski

ma się czym chwalić

Wykształcenie, jakie ma Mariusz Pudzianowski budzi podziw! Gwiazdor KSW osiągnął wielki sukces

Osoby, które skupiają się przede wszystkim na swojej sportowej karierze, mogą nie mieć zwyczajnie czasu na to, aby kontynuować swoją edukację, ale do tej grupy nie zalicza się Mariusz Pudzianowski. Były strongman po tym, jak odnosił sukcesy w zawodach dla najsilniejszych ludzi na świecie, postanowił zdobyć również wyższe wykształcenie i to z powodzeniem. Fakty o tym, jak "Domintaor" zakończył swoją edukację u wielu mogą wzbudzić podziw.