Wyzywający strój Kamili Wybrańczyk sprawił, że internet zapłonął! Wielki atak na partnerkę Szpilki, musiała odpowiedzieć

Wielki atak na Kamilę Wybrańczyk

Specjalna gala XTB KSW EPIC, która odbyła się 24 lutego w PreZero Arenie Gliwice przyciągnęła na trybuny nie tylko kilkanaście tysięcy kibiców, ale również wielkie postacie sportów walki. Na Śląsku nie mogło zabraknąć również Artura Szpilki oraz jego partnerki Kamili Wybrańczyk. Stój bizneswoman oraz zawodniczki bijącej się w przeszłości dla HIGH League oraz FAME MMA sprawił jednak, że internauci postanowili powiedzieć jej kilka mocnych słów.

Wyzywający strój Kamili Wybrańczyk sprawił, że internet zapłonął

- Pani Kamilo.. super wszystko pięknie ładnie ale nie to.. to jest ponad panią. Albo raczej Pani powinna być ponadto. To nie pasuje zupełnie do tego co na tym profilu widzę i obserwuje. Jest pani tak inteligentną i piękną osobą. Ale taki wizerunek to sorry nie - napisała bez pardonu jedna z internautek widząc zdjęcie "Kamiszki" w kombinezonie, który mocno podkreślał jej talię oraz odkrywał znacznie więcej, niż wielu się spodziewało.

Kamila Wybrańczyk stanowczo odpowiada hejterom na krytykę. Mocne słowa

- Jak czytałam komentarze pod moim zdjęciem z kombinezonem to nie ukrywam, że się trochę uśmiałam i w ogóle z żadnego nie było mi przykro (…) Bo ktoś się ubrał bardziej wyzywająco, niż na co dzień chodzi, to kogoś zawodzicie… Czy wy widzicie, co wy piszecie? Polska jeszcze nie jest gotowa na takie stroje - wypaliła do kamery Kamila Wybrańczyk odnosząc się do krytyki, która się na nią wylała przez jej ubiór.