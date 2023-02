Zadyma na F2F Boxdel - Jóźwiak przed FAME 17! Szef FAME MMA nie wytrzymał, pięści poszły w ruch [WIDEO]

Polak był okradziony z wygranej we Francji. Niesłusznie go zdyskwalifikowali. Jest decyzja po proteście

Starcie Boxdela z Paweł Jóźwiakiem to obok walki Kamila Łaszczyka z Amadeuszem "Ferrarim" Roślikiem walka, która wzbudza największe emocje przed FAME 17. Szefowie FAME MMA oraz FEN nie pałają do siebie sympatią, co przeradza się w potężne dymy zarówno na pierwszej, jak i drugiej konferencji przed FAME 17. Dla jednego z włodarzy FAME MMA pojedynek ten ma na tyle duże znaczenie, że postanowił całkowicie odmienić swoje życie, aby w klatce rzymskiej zaprezentować się najlepiej, jak tylko się da. Niechęć obu zawodników do siebie doprowadziła również do konkretnej zadymy podczas Face w Face.

Boxdel uderzył Pawła Jóźwiaka podczas F2F! Zadyma przed walką na FAME 17

Wyraźnie nabuzowani Boxdel oraz Paweł Jóźwiak po tym, jak znaleźli się na środku sceny, zaczęli przepychać się głowami, aby pokazać swoją dominację nad rywalem. W tym momencie Paweł Jóźwiak postanowił odepchnąć włodarza FAME MMA, ale nie na długo. Podczas kolejnego zwarcia Michał Baron najpierw uderzył szefa FEN-u w tors, a następnie w głowę. Natychmiast zawodników zaczęli rozdzielać ochroniarze. Zobaczcie sami.