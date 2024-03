Załamany Marcin Najman ze specjalnymi słowami w kierunku kibiców! "Cesarz" nie mógł zrobić nic więcej, smutny obrazek

Dramat Lexy Chaplin! Nie wyjdzie do walki z Marianną Schreiber, fatalne wieści z Clout MMA 4

To już koniec emocji związanych z Clout MMA 4! Zwycięzcami w pierwszych walkach był Wojciech "Rekordzista" Sobierajski i Przemysław "Sequento" Skulski. W kolejnych pojedynkach górą był m.in. Daniel Omielańczuk, Adrian Cios, Zbuku czy Patryk "Wielki Bu" Masiak. Znakomicie zaprezentowały się w oktagonie w formule K-1 Marta "Linkimaster" Linkiewicz, która walczyła z Lexy Chaplin. Triumfowała Linkiewicz, natomiast współwłaścicielka federacji nie mogła wystąpić w starciu z Marianną Schreiber.

Sobota 9 marca to był dzień, który zapisze się wielkimi literami na kartach historii freak fightów. Po dwóch nieudanych próbach doszło do walki pomiędzy Marcinem Najmanem, a Jackiem Murańskim. Bójka na zasadach Dirty Boxing Street nie trwała niestety długo. Po bardzo ofensywnym wyjściu przez "Cesarz" wszyscy liczyli, że starcie dopiero się rozwija, jednak po jednym z ciosów, który doszedł na twarz byłego pięściarza ten padł na deski, a sędzia był zmuszony przerwać batalię. Wydarzenie zostało zakończone w błyskawiczny sposób, a kibice przed odbiornikami nie mogli zobaczyć wywiadów po walce. Fani, którzy byli w Atlas Arenie w Łodzi mogli usłyszeć specjalne słowa od Najmana, które uwieczniły kamery. - Bardzo was przepraszam - powiedział załamany częstochowianin.