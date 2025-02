Zaskakująca propozycja Mateusza Gamrota przed galą UFC 313! Polak wyłożył karty na stół. "Róbmy to"

Ciężko powstrzymać łzy przez to, co stało się Szymonowi Kołeckiemu. Z trudem słucha się tej relacji, tak wyglądała jego codzienność

Mateusz Gamrot do organizacji UFC dołączył w 2020 roku, a w pierwszym starciu przegrał z Guramem Kutateladze. W kolejnych czterech pojedynkach to właśnie "Gamer" był górą, a jego zwycięską passę przerwał Beneil Dariush. 24-latek za każdym razem podkreśla, że nie dołączył do UFC, aby odcinać kupony tylko jego celem jest mistrzostwo.

W 2023 roku Polak stoczył dwie walki z Jalinem Turnerem oraz Rafaelem Fizievem. Oba pojedynki wygrał, a w pierwszym kwartale 2024 roku dołożył zwycięstwo nad Rafaelem dos Anjosem.

Ostatni raz Gamrot w oktagonie UFC pojawił się 17 sierpnia 2024 roku, wówczas przegrał z Danem Hookerem po decyzji sędziów.

Hooker out , I’m ready to go @Justin_Geathje 🔥 2 weeks no matter !! @ufc @espn— Mateusz Gamrot (@gamer_mma) February 25, 2025

My fight with Hooker was very close and he got lucky with the judges. Time to fix it and prove it !! @Justin_Gaethje @ufc @espn @MMAJunkie— Mateusz Gamrot (@gamer_mma) February 25, 2025

Mateusz Gamrot gotowy na wszystko! Dla Polaka nie ma to znaczenia. Jasna deklaracja

Gala UFC 313 zaplanowana jest na 8 marca w Las Vegas. Organizatorzy muszą zmierzyć się z ogromnym problemem, ponieważ w drugiej najważniejszej walce wieczoru wypadł Hooker, który miał zmierzyć się z Gaethje. Swoją szansę wyczuł Gamrot. Polak za pomocą portalu "X" wyraził chęć walki z Amerykaninem. - Hooker wypada, a ja jestem gotów, by wskoczyć za niego. Dwa tygodnie do gali? To nieistotne! Moja walka z Hookerem była bardzo wyrównana, a w dodatku miał szczęście do sędziów. Czas to naprawić i udowodnić! - napisał Polak.

Gamrot to ósmy zawodnik w rankingu UFC. Możliwe, że Dana White zdecyduje się na taki ruch i da szansę 34-latkowi.