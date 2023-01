Zdębieliśmy, gdy na jaw wyszły te informacje o Mamedzie Khalidovie. Nie ma mowy o pomyłce, takie są fakty

Nazwisko Mameda Khalidova od lat kojarzy się nie tylko kibicom sportów walki z federacją KSW. Polski zawodnik czeczeńskiego pochodzenia przez lata swojej kariery zyskał nie tylko ogromną popularność, ale także szacunek ze strony fanów. Jedna z największych i również najlepiej opłacanych ikon organizacji może również pochwalić się wieloma rekordami. W czasach, kiedy Mamed Khalidov był na swoim najwyższym poziomie, potrafił on w kilka chwil demolować rywali, przez co znalazł się w ścisłej czołówce federacji KSW jeśli chodzi o kolejne wyczyny. Jednym z nich jest liczba otrzymanych bonusów po walce.

Okazuje się bowiem, że pogromca Pudziana zalicza się do grona dwóch zawodników federacji KSW, którzy byli w stanie otrzymać co najmniej dziesięć takich bonusów po swoich walkach. Dzięki temu, Khalidov zajmuje pierwsze miejsce wraz z Borysem Mańkowskim, który już niebawem będzie miał okazję odskoczyć pogromcy Pudziana w tej klasyfikacji, kiedy podczas gali KSW 78 zmierzy się z Valeriu Mirceą.

Tuż za "Diabłem Tamańskim" i Mamedem Khalidovem uplasował się Michał Materla, który z kolei stanie przed szansą zrównania się wynikiem legendą KSW. Do tej pory szczecinianin otrzymał dziewięć takich bonusów, jednak podczas gali KSW 78, w walce wieczoru będzie on mierzyć się z Kendallem Grove i być może uda mu się zdobyć kolejny bonus. Na razie jednak tylko Mańkowski i Khalidov byli w stanie zgarnąć go co najmniej dziesięciokrotnie.

