Zmiana na karcie walk KSW 78 tuż przed galą! Poznaliśmy nowe nazwisko, potrzebne było zastępstwo

Wiemy, kiedy Norman Parke stoczy kolejną walkę! Były gwiazdor FAME MMA i PRIME MMA ujawnił szczegóły, to już niedługo

Zaledwie miesiąc po ostatniej gali organizowanej przez federację KSW, podczas której w Arenie Gliwice doszło do pojedynku Mariusza Pudzianowskiego z Mamedem Khalidovem, czekają nas kolejne emocje, tym razem związane z galą KSW 78. Również i tym razem nie zabraknie sportowych emocji, a dostarczyć je mają m.in. Michał Materla, który zmierzy się z Kendallem Grove, Radosław Paczuski i Tomasz Romanowski, a także Borys Mańkowski, którego rywalem będzie Valeriu Mircea. Na kilka dni przed galą KSW 78, federacja musiała jednak wprowadzić zmiany w karcie walk.

Nowy zawodnik w karcie walk KSW 78. Na kilka dni przed galą konieczna byłą zmiana, wszystko przez kontuzję

- Z powodu kontuzji Damian Mieczkowski musiał wycofać z pojedynku z Borysem Dzikowskim (2-0, 2 KO). Nowym rywalem reprezentanta klubu Puncher Wrocław będzie debiutujący w KSW Andre Langen (1-0, 1 KO) - czytamy w komunikacie federacji KSW, która szybko musiała znaleźć zastępstwo dla Dzikowskiego. Gala XTB KSW 78 odbędzie się 21 stycznia w Netto Arenie Szczecin.

Karta walk KSW 78. Kto walczy na gali KSW 78?

Walka wieczoru: 88,5 kg / 195 lb: Michał Materla #5 (31-9, 11 KO, 13 Sub) vs Kendall Grove (24-18 1 NC, 8 KO, 10 Sub)

83,9 kg/185 lb: Tomasz Romanowski #3 (17-8 1 NC, 7 KO, 1 Sub) vs Radosław Paczuski #7 (5-0, 4 KO)

70,3 kg/155: lb Borys Mańkowski #4 (22-10-1, 3 KO, 8 Sub) vs Valeriu Mircea #8 (27-8-1, 11 KO, 12 Sub)

93 kg/205 lb: Łukasz Sudolski (10-1, 6 KO, 1 Sub) vs Kleber Raimundo Silva (20-12 1 NC, 13 KO, 3 Sub)

93 kg/205 lb: Rafał Kijańczuk #7 (11-5, 10 KO) vs Marc Doussis (8-1 1 NC, 5 KO, 3 Sub)

70,3 kg/155 lb: Roman Szymański #3 (16-6, 4 KO, 3 Sub) vs Raul Tutarauli (31-6, 21 KO, 3 Sub)

70,3 kg/155 lb: Łukasz Rajewski (11-8 1NC, 5 KO, 2 Sub) vs Sahil Siraj (6-1, 5 KO)

70,3 kg/155 lb: Oskar Szczepaniak (3-1, 1 KO) vs Raimondas Krilavičius (6-2-1 1NC, 5 Sub)

83,9 kg/205 lb: Borys Dzikowski (2-0, 2 KO) vs Andre Langen (1-0, 1 KO)

Sonda Kto wygra walkę Materla - Grove? Michał Materla Kendall Grove