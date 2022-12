Wiemy, ile Pudzianowski i Khalidov zarobili za walkę na KSW! To była najdroższa walka w historii europejskiego MMA!

Mamed Khalidov pokonał Mariusza Pudzianowskiego już w pierwszej rundzie walki wieczoru na gali KSW 77 w Gliwicach. Walka była krótka, ale niezależnie od jego rozstrzygnięcia, obaj panowie zarobili ogromne pieniądze. Ile Pudzianowski i Khalidov zarobili na hitowej walce na gali XTB KSW 77 w Gliwicach? Martin Lewandowski, współwłaściciel KSW, w rozmowie z "Super Expressem" dokładnych kwot nie chciał podać, ale jego słowa były znamienne. – Mogę tylko potwierdzić, że jest to na pewno najdroższa walka w historii europejskiego MMA – stwierdził.

Jak udało nam się ustalić, Pudzianowski i Khalidov zarobili za ten pojedynek w sumie ponad 3 mln zł. To oczywiście rekord KSW. Pudzian przygodę z MMA zaczął od pamiętnej walki z Marcinem Najmanem (pokonał go w 43 s). Zarobił wtedy ok. 200 tys. zł. Od tego czasu dużo się zmieniło, a zarobki Pudzianowskiego rosły, tak jak wzrastała jego rola w KSW. Niedawno minęło 13 lat od debiutu siłacza, który na zawsze zmienił scenę polskiego MMA. "Tylko albo aż 13 lat (!) mnie kosztowało bycie tu, gdzie jestem. Od Marcina Najmana do Mameda Khalidova, wspinaczka przez mękę" – napisał Pudzianowski na Instagramie.

Walka Pudzianowski – Khalidov była zatem najdroższa w historii KSW i europejskiego MMA, ale w amerykańskiej federacji UFC wielkie gwiazdy zarabiały jeszcze więcej. – Jesteśmy w Viaplay, co oczywiście jest dla nas bardzo korzystne, ale zasady wynagradzania zawodników są przez to inne – komentuje Martin Lewandowski. – UFC płaci im określony procent wpływów z pay-per-view, więc na to wynagrodzenie zrzucają się de facto też widzowie. W naszym przypadku federacja KSW pokrywa te gaże w stu procentach – dodał współwłaściciel KSW.

𝐌𝐀𝐌𝐄𝐃 𝐊𝐇𝐀𝐋𝐈𝐃𝐎𝐕 just beat 𝐌𝐀𝐑𝐈𝐔𝐒𝐙 𝐏𝐔𝐃𝐙𝐈𝐀𝐍𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈!!! XTB #KSW77 The King of the KSW Legends 👑 pic.twitter.com/RLqhKipBLr— KSW (@KSW_MMA) December 17, 2022