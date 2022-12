Mamed Khalidov zniszczył Mariusza Pudzianowskiego w walce legend KSW! Najsilniejszy człowiek świata był bezradny

Wydawało się, że tym razem Przybysz będzie chciał walczyć w stójce, ale gdy chciał uciec z parteru, to Wikłacz go próbował zatrzymać. Wówczas Przybysz zaczął mocno obijać rywala z góry, jednak nie zdołał go wykończyć, a 90 sekund przed końcem Wikłacz przeszedł do pozycji dominującej. Wszystko wskazuje na to, że Wikłacz wygra to na punkty!