Pirvulescu zniszczony w oktagonie KSW! Potężny Gnidko potrzebował tylko 38 sekund, co za kopniak!

Byliśmy świadkami wspaniałego, chodź niezwykle krótkiego starcia między Bohdanem Gnidko a Madalinem Pirvulescu. W trakcie gali w Gliwicach Ukrainiec potrzebował niewiele ponad połowę minuty na to, aby obalić swojego przeciwnika w widowiskowy sposób. Kopniak, który otrzymał Rumun, był wyjątkowo potężny. To trzeba zobaczyć.

Bohdan Gnidko - Madalin Pirvulescu. Ukrainiec wygrywa w wielkim stylu! Potężny kopniak zakończył walkę!

Nie da się ukryć, że Gnidko to jedna z największych, wschodzących gwiazd sportów walki i o ile wydawało się, że powiększy on swój rekord zwycięstw, to nikt nie mógł spodziewać się tego, że zdarzy się to już tak szybko. Po ledwie 38 sekundach sędzi przerwał pojedynek, gdyż Pivrulescu padł na nogi po wyjątkowo mocnym ciosie w głowę. Te sceny zapamiętają wszyscy kibice. Tuż po zakończeniu walki Ukrainiec wskazywał na wielką radość po swoim starciu i oświadczył, że on po prostu wszedł do oktagonu i zrobił swoją robotę.