Wyszło na jaw, ile zarabia Mariusz Pudzianowski w KSW, ale kasa, tak rosły zarobki Pudziana!

Mariusz Pudzianowski długo budował swoją popularność, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców. Pudzian przyciąga przed telewizory tłumy kibiców i to w dużej mierze dzięki niemu MMA zyskała na popularności w Polsce, a KSW wyrosła na największą federację w Europie. Nic zatem dziwnego, że jej właściciele nie żałują mu gwiazdorskich gaż. Jak dowiedział się "Super Express", Pudzianowski za hitową walkę z Mamedem Khalidovem na gali KSW 77 zarobi ponad 1,5 miliona złotych! W sumie obaj gwiazdorzy zgarną ponad 3 mln zł. – Mogę potwierdzić, że jest to na pewno najdroższa walka w historii europejskiego MMA – stwierdził Martin Lewandowski, współwłaściciel KSW.

Mariusz Pudzianowski ILE ZARABIA w KSW Pudzian ZAROBKI w KSW

Mariusz Pudzianowski przygodę z MMA zaczął od pamiętnej walki z Marcinem Najmanem. Pokonał go w 43 s. Pudzianowski za pierwszą walkę na KSW zarobił wtedy ok. 200 tys. zł. Od tego czasu dużo się zmieniło, a zarobki Pudzianowskiego rosły, tak jak wzrastała jego rola w KSW. Właśnie minęło 13 lat od debiutu siłacza, który na zawsze zmienił scenę polskiego MMA. "Tylko albo aż 13 lat (!) mnie kosztowało bycie tu, gdzie jestem. Od Marcina Najmana do Mameda Khalidova, wspinaczka przez mękę" – napisał Pudzianowski na Instagramie.

Mariusz Pudzianowski uzgodnił w pierwszym kontrakcie z właścicielami KSW, że za każde następne pojedynki będzie zarabiał o kolejne 50 tysięcy złotych więcej. I tak za drugą w karierze walkę, pojedynek z Japończykiem Yusuke Kawaguchim, dostał już 250 tysięcy zł. Chwilę później polski siłacz spróbował sił w USA. Jako najsilniejszy człowiek na świecie wzbudzał w środowisku sportów walki ogromne zainteresowanie. Dlatego znów mógł wynegocjować lukratywny kontrakt. Pudzianowski zmierzył się podczas gali w Chicago z niezwykle doświadczonym i utytułowanym weteranem MMA - Amerykaninem Timem Sylvią. Przegrał, ale zgarnął za występ 110 tysięcy dolarów, czyli wtedy ok. 350 tys. złotych. Porażka z Sylvią ze sportowego punktu widzenia była krokiem wstecz. Jednak kiedy Pudzian znów wystąpił w Polsce na kolejnej gali KSW, jeszcze raz mógł liczyć na dużą wypłatę. Za efektowny triumf w starciu z ogromnym Amerykaninem Erikiem "Butterbeanem" Eschem dostał 300 tysięcy złotych. Ile zarobił Pudzianowski za kolejne walki na KSW? Dowiesz się w dalszej części artykułu.

Mariusz Pudzianowski ZAROBKI: Ile Pudzian zarabia w KSW?

Następna walka Mariusza Pudzianowskiego, dramatyczna i pełna zwrotów akcji krwawa jatka z Brytyjczykiem Jamesem "Kolosem" Thompsonem, zakończyła się porażką polskiego gwiazdora, ale Pudzian i tak wynegocjował przed pojedynkiem podwyżkę. Za to starcie dostał 350 tysięcy złotych. Współpraca Pudziana z KSW układała się znakomicie. Dzięki sławnemu siłaczowi popularność federacji rosła. Dlatego Pudzianowski podpisywał kolejne kontrakty i zgarniał kolejne ogromne premie. W 2016 roku za dwa hitowe starcia z Różalskim (porażka) i "Popkiem" (zwycięstwo) dostał już w sumie blisko milion złotych.

Mariusz Pudzianowski w kolejnych latach toczył następne hitowe walki. Na gali KSW 64 jesienią 2021 rywalem Pudziana był potężny Senegalczyk Serigne Ousmane Dia, którego polski siłacz pieszczotliwie nazywa Słoniem. Wielkie rozmiary senegalskiego zapaśnika na nic mu się jednak zdały, bowiem Pudzianowski znokautował go już po 18 sekundach! Jak dowiedział się „Super Express”, za tę walkę charyzmatyczny siłacz zgarnął ponad pół miliona złotych!

Kiedy Pudzianowski w maju 2022 r. znokautował Michała Materlę, o zarobki w KSW wypytywał go Mateusz Borek w czasie wywiadu na Kanale Sportowym. - Sześć zer po jakiejś cyfrze - zdradził żartobliwie Pudzian, potwierdzając, że jego gaże na KSW przekroczyły już milion złotych. Teraz za walkę z Mamedem Khalidovem dostanie ponad 1,5 mln zł. - Co po zakończeniu kariery? Będę miał co robić: jedna firma, druga firma, kilka działalności rozpoczętych. Pracy starczy na 24 godziny na dobę - stwierdził Pudzian.