Zdębieliśmy, gdy nieznane do tej pory zdjęcia Kamili Wybrańczyk trafiły do sieci! Aż trudno ją rozpoznać, kolosalna różnica

Działalność Kamili Wybrańczyk, która m.in. prowadzi z powodzeniem swoje biznesy, a do tego walczyła dla federacji FAME MMA oraz HIGH League sprawiła, że "Kamiszka" dziś może pochwalić się olbrzymią liczbą wiernych fanów, którzy śledzą jej poczynania w mediach społecznościowych. Życiowa partnerka Artura Szpilki doskonale wie, jak zwrócić ich uwagę, co potwierdziła również w pierwszy dzień czerwca, a więc w dzień dziecka. Na instagramowym profilu "Kamiszki" pojawiło się bowiem kilka zdjęć z czasów jej dzieciństwa oraz młodości i aż trudno uwierzyć, że to naprawdę ona.

Nie do wiary, jak Kamila Wybrańczyk wyglądała w młodości! Fani natychmiast znaleźli podobieństwo

Kamila Wybrańczyk postanowiła pokazać swoim fanom zarówno, jak wyglądała w czasach wczesnoszkolnych oraz będąc nieco starszą. W oczy od razu rzuca się zupełnie inny kolor włosów, niż ma to miejsce obecnie, a także oczywiście brak licznych tatuaży, które dziś zdobią ciało "Kamiszki". Internauci od razu dostrzegli podobieństwo Wybrańczyk do członka jej rodziny. Zobaczcie sami, jak w dzieciństwie oraz młodości wyglądała Kamila Wybrańczyk, klikając w galerię zdjęć poniżej!