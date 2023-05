Partnerka Artura Szpilki zrzuciła ubrania i odsłoniła krągłości. Padła szczera deklaracja, Kamila Wybrańczyk nie zamierza się powstrzymywać

Kamila Wybrańczyk od wielu lat jest u boku Artura Szpilki. Fani pięściarstwa znali ją przede wszystkim dzięki temu, że pojawiała się na wielu galach, na których występował zawodnik z Wieliczki. Później sama Wybrańczyk postanowiła spróbować swoich sił w mieszanych sztukach walki i wystąpiła na kilku freak-fightowych galach. Na razie nie zanosi się na to, aby kolejny raz miała wejść do oktagonu.

Kamila Wybrańczyk odsłoniła ciało. Jednocześnie padła ważna deklaracja

Jednak niemal na pewno będzie na kolejnej dużej gali. Już w najbliższą sobotę Artur Szpilka zmierzy się z Mariuszem Pudzianowskim na XTB KSW Colosseum II i będzie to jedna z najbardziej wyczekiwanych walk tej gali. Wcześniej Kamila Wybrańczyk pochwaliła się pikantnymi zdjęciami z sesji fotograficznej, w której wzięła udział. Na jednym ze zdjęć pozuje w samej bieliźnie.

A to sprawia, że odsłoniła swoje liczne tatuaże. - Uwielbiam swoje tatuaże - napisała w opisie do fotografii Wybrańczyk. - Ja też lubię, ale na mój gust to much - czytamy w komentarzu jeden z fanek, dla której ukochana Szpilki ma jednak za dużo tatuaży. Okazuje się, że Wybrańczyk nie zamierza się zatrzymywać. - Będzie jeszcze więcej - odpowiedziała internautce partnerka pięściarza.